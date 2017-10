Fotbal: Lotul României pentru meciul cu Irlanda de Nord

Ştire online publicată Vineri, 12 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul echipei de fotbal a României, Anghel Iordănescu, are la dispoziție 27 de jucători pentru partida cu Irlanda de Nord, programată mâine, pe stadionul Windsor Park din Belfast, în preliminariile EURO 2016.Iordănescu s-a confruntat cu numeroase probleme de lot, a fost nevoit să renunțe la portarul Costel Pantilimon, în mare formă după ce a pus umărul la salvarea de la retrogradare a echipei sale (Sunderland), iar Sânmărtean, Raț, Andone și Keșeru au fost și ei accidentați, însă sunt recuperați în mare proporție pentru acest joc important.Sânmărtean (35 ani) este cel mai vârstnic din lot, dar Raț are cele mai multe selecții, 103. Bumba este mezinul lotului, la 21 de ani, în timp ce Vătăjelu și Nicușor Stanciu sunt debutanți. Bogdan Stancu este golgheterul lotului actual, cu 8 goluri, dar Keșeru are un procentaj extraordinar, de un gol pe meci (4/4), scrie Agerpres.