Fotbal, Liga Campionilor / Dinamo Kiev, remiză la Budapesta. Lucescu: „Meritam să câştigăm”

Dinamo Kiev, echipă antrenată de Mircea Lucescu, a terminat la egalitate, scor 2-2, partida cu Ferencvaros, disputată la Budapesta, în Grupa G a Ligii Campionilor la fotbal.Formaţia ucraineană a condus cu 2-0 la pauză, graţie golurilor marcate de Ţîgankov (min. 28 - penalty) şi De Pena (min. 41), dar gazdele au redus mai întâi din diferenţă, prin Tokmac Chol Nguen (min. 59), şi au reuşit in extremis egalarea, prin Franck Boli (min. 90), la o fază în care mijlocaşul român Tudor Băluţă, care tocmai intrase pe teren, a avut un plasament greşit.„Am jucat foarte bine în prima repriză şi am ratat câteva ocazii promiţătoare după pauză. Am dominat, dar am primit un gol care le-a dat aripi adversarilor. Ferencvaros a forţat apoi tot mai mult.E păcat că am pierdut puncte, deoarece am jucat mai bine şi meritam să câştigăm. Motivul pentru care ne-a scăpat victoria a fost că am făcut greşeli, atât în atac, cât şi în apărare. Însă am obţinut un punct şi mergem mai departe”, a declarat după meci, pentru site-ul UEFA, Mircea Lucescu, tehnicianul român fiind cel mai vârstnic antrenor din grupele Ligii Campionilor.XXXAlte rezultate din Liga Campionilor:Grupa EFC Krasnodar - Chelsea 0-4Sevilla - Rennes 1-0Grupa FBorussia Dortmund - Zenit Sankt Petersburg 2-0FC Bruges - Lazio 1-1Grupa GJuventus - FC Barcelona 0-2Grupa HIstanbul Başakşehir - Paris Saint-Germain 0-2Manchester United - RB Leipzig 5-0Foto: generationsport.it