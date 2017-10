Fotbal, Liga a II-a/ Ce spune Marian Pană despre meciul pierdut pe teren propriu

4

Pana nu e Ok

Pana nu e OK, in primul rand aproape tot turul nimeni nu i-a cerut demisia din tribune,chiar eram multumiti cum mergea echipa ma refer la rezultate nu si la lot.Dar dupa meciul cu Snagovul, era normal sa i se strige demisia ptrca o mare parte din vina o are antrenorul, dai gol si apoi te aperi asta e tactica lui Pana, asta e una si o mare greseala este ca a fost de acord cu exilarea celor 4, motiv ptr care am ajuns aici.