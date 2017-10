Fotbal: Lemnaru vrea să devină golgheterul campionatului

Atacantul Valentin Lemnaru a semnat cu Steaua pentru două sezoane cu opțiunea de prelungire pentru încă un an. Noul jucător a fost prezentat oficial într-o conferință de presă la Stadionul din Ghencea."Este un pas important în cariera mea. Îmi doresc foarte mult să demonstrez că am valoare și să ajung la echipa națională. Pentru mine e foarte important că am ajuns aici. Sper să reușesc să fiu golgheterul campionatului, iar pentru acest lucru vreau să înscriu mai multe goluri decât sezonul trecut. Aici sunt cei mai valoroși jucători din Liga 1 și sper să mă integrez foarte bine. Am avut și alte oferte, dar am preferat să vin la Steaua. Concurența este benefică echipei, iar dacă mă pregătesc foarte bine cu siguranță voi câștiga un loc de titular. Obiectivele echipei sunt pe primul loc, mă gândesc doar la calificarea în Champions League și la câștigarea campionatului", a spus Valentin Lemnaru, citat de prosport.ro