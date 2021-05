Fotbal juniori / Start în Campionatul Județean U15, U13 și U11

Asociația Județeană de Fotbal Constanța va da startul Campionatelor Județene U15, U13 și U11. Competițiile nu au putut fi reluate în acest sezon de Federația Română de Fotbal, din cauza pandemiei Covid-19, astfel că finalitatea va fi doar pe plan județean. Echipele câștigătoare vor fi declarate campioanele județului Constanța, informează academiahagi.ro.Competiția va fi organizată pe trei categorii de vârstă: Under 15 (jucători născuți după 1 ianuarie 2006), Under 13 (jucători născuți după 1 ianuarie 2008) și Under 11 (jucători născuți după 1 ianuarie 2010).Fiecare dintre aceste categorii va avea o grupă de Elită (alcătuită din patru echipe), iar categoriile U13 și U11 vor avea câte o grupă secundară D2 (U13) și E2 (U11).FC Viitorul și-a înscris echipele la grupa de Elită (FC Viitorul U15 la Elită U15, Academia Hagi U13 la Elită U13 și Academia Hagi U11 la Elită U11), însă va alinia la start și două formații în grupele secundare. Astfel, Academia Hagi U12 (n. 2009) va lua startul în grupa secundară U13 - D2 (2008), iar Academia Hagi U10 (n. 2011) se va alinia la startul grupei secundare U11 - E2 (2010).Competiția se va desfășura în intervalul 9 mai - 13 iunie.Echipele participante:Campionatul Elită U15 (jucători născuți după 1 ianuarie 2006): ACSM Delta Tulcea, FC Farul, FC Viitorul, Kinder Constanța.Campionatul Elită U13 (jucători născuți după 1 ianuarie 2008): ACSM Delta Tulcea, FC Farul, Academia Hagi, Kinder Constanța.Campionatul Juniori D2 (jucători născuți după 1 ianuarie 2008): D2 Seria Nord: Victoria Cumpăna, Kinder Constanța, CSO Ovidiu, Academia Hagi 2009; D2 Seria Sud: CS Medgidia, CSS Medgidia, CS Eforie, Arka Constanța.Campionatul Elită U11 (jucători născuți după 1 ianuarie 2010): ACSM Delta Tulcea, FC Farul, Academia Hagi, Kinder Constanța.Campionatul Juniori E2 (jucători născuți după 1 ianuarie 2010): E2 Seria Nord: Victoria Cumpăna, Kinder Constanța II, CS Medgidia I, Academia Hagi 2011; E2 Seria Sud: CS Medgidia II, Kinder Constanța I, CS Eforie, Arka Constanța.Programul meciurilor din acest week-end al echipelor centrului de copii și juniori al Academiei Hagi:Elită U15 (2006): FC Farul - FC Viitorul (duminică, ora 10.00, teren sintetic Farul)Elită U13 (2008): FC Farul - Academia Hagi (duminică, ora 11.30, teren sintetic Farul)Juniori D2 (2008): Victoria Cumpăna - Academia Hagi 2009 (duminică, ora 11.00, teren Cumpăna)Elită U11 (2010): FC Farul - Academia Hagi (duminică, ora 13.00, teren sintetic Farul)Juniori E2 (2010): Victoria Cumpăna - Academia Hagi 2011 (duminică, ora 12.30, teren Cumpăna).Foto: academiahagi.ro