Fotbal Juniori: Programul meciurilor 9-10 septembrie

Juniorii C, D și E vor disputa în următoarele două zile, a doua etapă a campionatului. Iată programul partidelor:Juniori C (născuți după 1 ianuarie 2000) etapa 2: FC Farul - FC Viitorul (marți, ora 18.00, Complex Farul), ACS Performer - Carsium Hârșova (marți, ora 16.00, teren SNC), GSIB Mangalia - CS Agigea (miercuri, ora 17.00, teren GSIB), Săgeata Năvodari - CSO Ovidiu (miercuri, ora 9.00, Complex Năvodari), Viitorul Fîntînele - Callatis Mangalia (miercuri, ora 16.00, teren Fîntînele), Portul Constanța - AS Arsenal (miercuri, ora 16.00, teren Portul), Sparta Techirghiol - ACSSF Farul (marți, ora 9.00, teren Techirghiol). FC Viitorul II stă.Juniori D (născuți după 1 ianuarie 2002) etapa 2: FC Farul - FC Viitorul - AMÂNAT, ACS Performer - Carsium Hârșova (marți, ora 17.30, teren SNC), GSIB Mangalia - CS Agigea (miercuri, ora 18.30, teren GSIB), Săgeata Năvodari - CSO Ovidiu (miercuri, ora 10.30, Complex Năvodari), Viitorul Fîntînele - Callatis Mangalia (miercuri, ora 17.30, teren Fîntînele), Portul Constanța - AS Arsenal (miercuri, ora 17.30, teren Portul), Sparta Techirghiol - ACSSF Farul (marți, ora 10.30, teren Techirghiol). FC Viitorul II stă.Juniori E (născuți după 1 ianuarie 2004) etapa 2: ACS Performer - Callatis Mangalia (marți, ora 16.00, Complex Farul), Sporting Năvodari - Olimpic Constanța (miercuri, ora 10.00, teren Legmas), Portul Constanța - GSIB Mangalia (miercuri, ora 9.30, teren GSIB), Academia Hagi 2005 - FC Farul - AMÂNAT pentru 17 septembrie la ora 17.00, FC Viitorul II 2004 - Palatul Copiilor (miercuri, ora 16.30, Complex Academia Hagi), ACSSF Farul - Săgeata Năvodari (vineri, ora 9.30, Complex Farul), Luceafărul 2013 C-ța - FC Viitorul 2004 (miercuri, ora 18.30, teren CFR).