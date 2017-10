Fotbal / Jucătorii Farului şi-au primit salariile pe luna octombrie

5

bv celor 2 de mai sus

in sfarsit si cativa oameni care sunt cu picioarele pe pamant...sa stii "ct" este exact asa...jucatorii ne mint atunci cand se gafeaza cu aceasi placa ca nu si-au primit salariile...!!! pentru ca daca dadea giani declaratia asta...poate ca il credeam...poate ca nu... dar a zis marcel lica...si omu sigur nu minte, plus ca e si constantean. atunci cand erau probleme grave la echipa acum vreo 1 an parca...cand a fost chemat sa vina ...omu nu a vrut...ca erau mari probleme si isi pata imaginea...dar acum tinand cont ca a venit...treburile sunt cat de cat bune...