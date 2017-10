Fotbal. ION RĂUŢĂ a fost numit, OFICIAL, antrenor PRINCIPAL la FC FARUL

4

Echipa favorita

Nu inteleg si nu voi accepta niciodata ca oamnei de nimic sa distruga dorinta de fotbal a-l contantenilor. Pe timpul cand eram ceva mai tanar mergeam dimineata la Portul in B si la Farul dupa amiaza. Ma bucuram de orice victorie a echipleor constantene Farul, Portul; Vointa, Electrica. Nu inteleg de ce nu vine lumea la Viitorul o echipa contruita de un constantean Hagi, numai cu romani cei mai multi constanteni si cu un fotbal de mare calitate pentru varsta lor. Ma bucur ori de cate ori Farul castiga dar din pacate patronul si directoratul de astazi nu mai reprezinta de mult Constanta. De la meciu cu Snagovul 3-3 era clar ca jucatorii, conducerea si antrenorii Farului sunt niste mercenari de Bucuresti. As dori foarte mult sa vad Viitorul la anul in liga 1 cand pustii acestia au capatat experienta si cu jocul pe care il practica cu presing in jumatatea adversa si cu o conditie fizica de invidiat sa putem sa creem o echipa mare. Copiii acestia joaca un fotbal frumos si tot repectul pentru Hagi pentru proiectul de luga durata. Are o baza buna in spate. Uitati-va la Tarnoveanu care a jucat doua meciuri. Pustiuel asta are viitor mare. Hai Viitorul si sper ca Farul sa ramana in Liga a doua. Haideti sa venim la stadion si sa sustinem fotbalul constantean indiferent care echipa este ea. Constanta merita mai mult pentru jucatorii pe care i-a dat: Iancu, Antonescu, Hagi, Matel, Matei, Petcu si multi altii, Dar Constanta trebuie sa fie ce a fost un oras cu stadionul plin. Veniti la meciul cu Viitorul !