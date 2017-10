Fotbal / Ion Barbu vrea să ia toate cele trei puncte în meciul cu Slobozia

Antrenorul secund al FC Farul Constanța, Ion Barbu a declarat, astăzi, într-o conferință de presă, că își dorește ca echipa sa să obțină toate cele trei puncte în meciul cu CSM Unirea Slobozia, care se va juca sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul „Farul”.„Fiind ultimul meci acasă, sperăm să putem învinge și prin acest meci să începem ușor, ușor să scăpăm de ultimul loc, pe care-l ocupăm acum în clasament. Este o perioadă grea, noi am adus-o aici, antrenori, conducere și jucători. Toți suntem responsabili de rezultatele acestei echipe. Întâlnim o echipă nou promovată. Sunt jucători cu experiență în echipa lor. Sper să putem lua toate cele trei puncte puse în joc. I-am întâlnit și în perioada de pregătire, avem un plus în fața lor, am făcut un egal în deplasare și i-am bătut acasă”, a declarat Ion Barbu.