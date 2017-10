Fotbal / Implozie la CSM Poli Iași. În două zile au dispărut jucătorii

Ştire online publicată Luni, 26 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul președinte al clubului CSM Poli Iași, Florin Prunea, a declarat, duminică seara, că la gruparea moldoveană a avut loc "o implozie", după plecarea sa fiind îndepărtați aproape toți jucătorii din lot, în locul lor fiind aduși cu precădere fotbaliști străini."La Iași din păcate a avut loc o implozie, în două zile au dispărut jucătorii. Dar pentru mine este o mândrie faptul că toți și-au găsit deja alte echipe. Ei și-au desfășurat activitatea în condiții inimaginabile, dar au câștigat play-out-ul. Am văzut acum că persoanele din conducere sunt supărate că a terminat echipa pe locul 7. E, acum sunt curios când va mai termina CSM Poli Iași pe locul 7", a spus el.Fostul fotbalist a menționat că are oferte, dar deocamdată nu a luat o decizie deoarece vrea să lucreze în cadrul unui club care dorește să facă performanță. "Eu sper să nu se întâmple lucruri rele la Iași. Am stat acolo 5 ani și jumătate și le doresc tot binele din lume. Mi-am apărat clubul cât timp am fost acolo și una peste alta cred că sunt pe plus. Pentru mine acum urmează o vacanță pentru că de cinci ani nu am mai avut concediu. Am oferte, dar nu vreau să mă arunc. Vreau un club care își dorește performanță", a adăugat fostul portar.Florin Prunea a participat, duminică, la aniversarea a 94 de ani de la înființarea clubului Rapid pe Stadionul Giulești-Valentin Stănescu.