Fotbal / Ilie Stan - "Am avut neşansă"

Fotbal / Ilie Stan - "Am avut neșansă"

Ştire online publicată Vineri, 17 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ilie Stan, antrenorul echipei Steaua București, a declarat că formația sa a avut neșansă în meciul cu Twente Enschede, pierdut cu 0-1, aseară, pe Arena Națională din București, în Europa League.''Principala problemă a fost neșansa noastră, apoi am făcut o greșeală nepermisă și am luat gol. S-a dovedit încă o dată că fotbalul greșeala așteaptă. N-am ce să le reproșez jucătorilor. Am încercat să jucăm fotbal, nu am reușit, poate vom reuși în Olanda. Dacă vom fi mai proaspeți poate vom reuși. Ne-am dorit să câștigăm, dar din păcate pentru public și pentru jucători nu am reușit. N-am reușit să înscriem în prima repriză, pentru că altfel ar fi fost rezultatul final'', a declarat Ilie Stan.Antrenorul Stelei a mai spus că l-a schimbat pe Dănănae ''pentru că luase cartonaș galben, Twente a avut câteva acțiuni acolo și am fost nevoit să-l schimb''. Ilie Stan a subliniat că are încredere în jucătorii săi și speră la un rezultat bun în Olanda.Unicul gol al partidei a fost marcat de Ola John (53).