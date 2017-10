Fotbal: Iată care este programul turului al cincilea al fazei naţionale a Cupei României

Fotbal: Iată care este programul turului al cincilea al fazei naționale a Cupei României

În perioada 8-9 septembrie, se va desfășura turul al cincilea din Cupa României. FC Viitorul II va juca cu ACS FC Delta Dobrogea Tulcea pe data de 8 septembrie. Meciul va avea loc pe stadionul Orășenesc din Ovidiu. Tot în aceiași zi se va mai disputa partida dintre CS Vulturii 2009 și CS Metalul Reșița SA.Iată partidele de pe data de 9 septembrie: ACS Dacia Unirea Brăila (BR) – SC FC Oțelul SA (GL), stadionul Municipal (Brăila, jud. Brăila)Atletico Vaslui (VS) – Sport Club Bacău (BC), stadionul Municipal (Vaslui, jud. Vaslui)ACS Rapid CFR Suceava (SV) – SC FC Ceahlăul SA (NT), stadionul Areni (Suceava, jud. Suceava)ACS FCM Baia Mare (MM) – CS FC Olimpia 2010 (SM), stadionul "Viorel Mateianu" (Baia Mare, jud. Maramureș)CS Oșorhei (BH) – SC Universitatea Cluj SA (CJ), stadionul Alparea (Oșorhei, jud. Bihor)ASA Tg. Mureș 2 (MS) – CF Metalurgistul Cugir 1939 (AB), stadionul TRANSIL (Tg. Mureș, jud. Mureș)CSM Râmnicu Vâlcea (VL) – CS Gaz Metan Mediaș (SB), stadionul "1 Mai" (Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea)CSM Flacăra Moreni (DB) – CS Mioveni (AG), stadionul Flacăra (Moreni, jud. Dâmbovița)ACS Unirea Brânceni (TR) – Club Sportiv U Craiova SA (DJ), stadionul Comunal (Brânceni, jud. Teleorman)CS Unirea Tărlungeni (BV) – FC Gloria Buzău (BZ), stadionul Unirea (Tărlungeni, jud. Brașov)CS Păulești (PH) – SC FC Brașov SA (BV), stadionul Comunal (Păulești, jud. Prahova)SC FC Metaloglobus SA (B) – CS Balotești (IF), stadionul Metaloglobus (București)CS Afumați (IF) – ACS FC Academica Clinceni (IF), stadionul Comunal (Afumați, jud. Ilfov)ACS Berceni (IF) - SC FC Rapid București SA (B), stadionul Comunal (Berceni, jud. Ilfov)ACS Bucovina Pojorâta (SV) – FCM Dorohoi (BT) - nu se dispută deoarece oaspeții s-au retrasAS FC Ripensia Timișoara (TM) / CS FC Caransebeș (CS) – CS Ineu (AR)