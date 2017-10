Fotbal: FRF organizează acţiuni de selecţie pentru juniorii români din Germania şi Benelux

Fotbal: FRF organizează acțiuni de selecție pentru juniorii români din Germania și Benelux

Conform site-ului oficial al Federației Române de Fotbal, în luna aprilie vor avea loc mai multe selecții pentru juniorii români, în Germania, Belgia, Olanda și Luxemburg. Selecția este adresată categoriilor de vârstă U14, U15, U16, U17, U18, U19 și U20. Staff-ul FRF va fi format din Aurel Țicleanu, managerul Departamentului de Scouting, Andrei Spier, antrenorul reprezentativei Under 18, Adrian Boingiu, antrenorul reprezentativei Under 16, Gabriel Manolache, antrenorul reprezentativei Under 15, și Sandu Tăbîrcă, antrenor federal, informează aceiași sursă.