Fotbal / FRF: Decizia în cazul selecţionerului Mirel Rădoi, după meciurile cu Islanda şi Liechtenstein

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul şedinţei Comitetului Executiv, că o decizie privind contractul selecţionerului Mirel Rădoi va fi luată după partidele cu Islanda şi Liechtenstein.„În această perioadă, au existat mai multe întâlniri la care am participat eu, directorul tehnic al FRF şi selecţionerul. În aceste întâlniri, am discutat inclusiv o prelungire a contractului selecţionerului. Concluzia acestor întâlniri este că vom lua o decizie împreună după terminarea acestor două meciuri extrem de importante pentru noi în care ne dorim să obţinem maximum de puncte pentru a merge la meciurile de baraj din luna martie.Aşadar, după aceste două meciuri vom comunica împreună decizia, fie de continuare a contractului, fie de renunţare. În momentul de faţă, toate variantele sunt pe masă, dar noi am dorit să punem mai presus de orice interesul echipa naţionale”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.Naţionala de fotbal a României va disputa, în această lună, ultimele două partide în Grupa J din preliminariile Campionatului Mondial 2022:Joi, 11 noiembrie: România - Islanda, ora 21.45 - stadion „Steaua” (București);Duminică, 14 noiembrie: Liechtenstein - România, ora României 19.00 - stadion „Rheinpark” (Vaduz)Ambele partide vor fi transmise în direct de PRO TV și Radio România Actualități, informează Federaţia Română de Fotbal.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro