Fotbal / FRF cumpără defibrilatoare pentru toţi membrii afiliaţi

Fotbal / FRF cumpără defibrilatoare pentru toți membrii afiliați

Ştire online publicată Vineri, 26 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Federația Română de Fotbal a decis să cumpărere 246 de defibrilatoare, în valoare totală de 230.000 de euro, care vor fi distribuite tuturor membrilor afiliați, după decesul fotbalistului dinamovist Patrick Ekeng, a anunțat vineri președintele FRF Răzvan Burleanu.„La propunerea departamentului medical al Federației Române de Fotbal, s-a aprobat achiziționare de defibrilatoare, 246 de defibrilatoare cu un cost de aproximativ 230.000 de euro. Procedura de achiziție a fost deja aprobată, așteptăm ca până la finalul lunii noiembrie acest defibrilatoare să ajungă la membrii afiliați ai FRF. Vorm merge și la echipele din Liga I, sunt 246 de defibrilatoare. Vor merge la Liga I, a II-a, a III-a, fotbal feminin, fotbal în sală, copii și juniori. Până la finalul lunii noiembrie toți membrii afiliați vor primi aceste defibrilatoare”, a declarat Burleanu la finalul ședinței Comitetului Executiv al FRF.În cadrul ședinței C. Ex. s-a decis ca echipele care nu își îndeplinesc baremul de puncte în play-out-ul Ligii I să nu mai pornească în sezonul următor cu penalitate. „Punctul important de astăzi de pe ordinea de zi a fost discutarea cadrului normativ și a sistemului competițional la toate eșaloanele pe care le avem, inclusiv propuneri pe care le avem pentru sezonul 2017-2018. Două sunt mai importante. Pe de o parte o decizie de modificare a regulamentului de organizare astfel încât echipele din Liga a II-a și a III-a să poată amâna partidele atunci când au jucători selecționați la loturile naționale, inclusiv loturile de juniori Unre 19 și Under 17. O altă modificare importantă face referire la eliminarea obligativității îndeplinirii baremului de puncte pentru echipele din play-out-ul Ligii I”, a mai spus Burleanu.Jucătorul dinamovist Patrick Ekeng a murit în 6 mai, după ce s-a prăbușit pe teren, în minutul 70 al meciului cu FC Viitorul. Acesta a fost dus cu o ambulanță Puls la Spitalul Floreasca, unde a fost resuscitat aproximativ o oră și 30 de minute, însă nu a mai putut fi salvat, scrie News.ro.În raportul de necropsie se specifica faptul că, în cazul atleților care suferă de tahiaritmie, cum a fost cazul lui Ekeng, mai mult de 95% dintre cei ce sunt defibrilați supraviețuiesc dacă defibrilarea se face în primul minut de stop cardiac. „Șansele de supraviețuire scad cu 5,5 % pe minut”, se mai arată în raport.Parchetul Tribunalului București a deschis atunci un dosar penal, în care au fost făcute cercetări in rem, pentru ucidere din culpă, iar după o lună și jumătate de la începerea anchetei, a fost pusă sub acuzare Mihaela Duță, de la Ambulanța Puls.