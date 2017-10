FOTBAL / FC Viitorul – Gaz Metan Mediaș 3-0. Debut cu dreptul pentru campioană în noul sezon

Ştire online publicată Luni, 17 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Campioana Romaniei a debutat cu dreptul in noul sezon, pe teren propriu, invingand la scor de neprezentare pe Gaz Metan Medias. Golurile trupei lui Hagi au fost marcate de Chitu (31), Ganea (37) si Tucudean (63).Echipele de start:FC Viitorul: Rîmniceanu – Boli, Țîru, M. Constantin, Ganea – Benzar, Nedelcu, Casap – Chițu, Țucudean, HereaRezerve: Buzbuchi – Dumitra, Ciobanu, Lopez, Cicâldău, Purece, BăluțăAntrenor: Gheorghe HagiGaz Metan Mediaș: Greab – Zderici, Khubuitia, Danci, Bușu – Mitici, Bic – Sg. Popovici, Curtean, Olaru – GoluboviciRezerve: Pleșca – Gomes Pereira, Tîrcoveanu, Trif, Voicu, Buziuc, PăcurarAntrenor: Cristi PustaiFC Viitorul a rasuflat usurata dupa ce verdictul TAS a fost in favoarea constantenilor, iar in prima etapa Hagi il intalneste pe Cristi Pustai, antrenor pe care il considera inteligent in ceea ce face.