Fotbal: FC Viitorul, remiză albă cu FK Pribram în Youth League

Miercuri seară, la Ovidiu, campioana României la Under 19, FC Viitorul, a disutat a doua manșă din turul al II-lea al Ligii Campionilor pentru Tineret, competiție cunoscută sub denumirea de Youth League, în compania formației cehe FK Pribram.Partida s-a încheiat cu scorul de 0-0. FK Pribram s-a calificat în play-off-ul Youth League, după ce în urmă cu trei săptămâni a câștigat meciul din tur (2-0).Au evoluat pentru FC Viitorul U19 (antrenor Vasile Mănăilă): Tordai – Căpușă (59 Manole), Nedelcu, Iacob, Rusu (77 Grecu) – Cicâldău, Marin, Dumitrescu – Ciobanu, C. Ene (46 Drăguș), Mățan.