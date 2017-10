Fotbal / FC Viitorul Constanţa – CSMS Iaşi. Vezi aici echipele

Fotbal / FC Viitorul Constanța – CSMS Iași. Vezi aici echipele

Derby-ul celei de-a XXIII-a etape din liga a II-a la fotbal, se joacă cu începere de la ora 17.00 la Ovidiu, între liderul Seriei I, FC Viitorul și ocupanta locului 3, CSMS Iași. Iată care sunt echipele de start:FC Viitorul: M. Bolboașă – L. Turcu – Fl. Bejan – M. Onicaș – I. Larie – Al. Iacob – V. Păcuraru – V. Rusu – N. Dică (c) – C. Pantelie – V. Simion (antrenor Cătălin Anghel)CSMS Iași: I. Irimia – Al. Crețu – B. Mitrea – Y. Camara – R. Tincu – Al. Ciucur – I. Petrovic – C. Tudor – R. Gado – I. Vladu – C. Milea (antrenor Ionuț Popa)Arbitru: Marius Avram (București)A1: Gabriel Stroie (Pitești)A2: George Neacșu (Pitești)R: Georgian Ionescu (Buzău)