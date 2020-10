Întăriri pentru FC Viitorul! Gruparea constănțeană l-a transferat pe Ely Fernandes, care a semnat un contract valabil pentru un an, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, informează site-ul oficial al FC Viitorul.Născut la 4 noiembrie 1990, Ely Fernandes are 1,87m, evoluează ca mijlocaș sau atacant lateral, are dublă cetățenie (Capul Verde și portugheză) și a evoluat în ultimii doi ani în Liga I, la Gaz Metan Mediaș.