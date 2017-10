Fotbal, FC Farul / Vezi ce a declarat Viorel Tănase la sfârșitul meciului cu FC Botoșani

3

pt 1

asta este stilu lui noada si la copii , da pe butoi sau pe ciochina dai in fata asta invata copii la constanta cum vreti fotbal cu comunisti astea de antrenori care au rate la masini si la case si iau bani de la copii 50 ron pe luna au 100 de juniori mihai turcu antonescu noada sovaila ei se bucura sa unfle 50 de copil asta este fotbalul la constanta , de ce nu verificati cum sau vindut juniorul ciochina la hagi sau butoi la galati cum poti sa transferi copii minori la alta echipa fara stirea parintilor , jos cu astea pt fotbalul constantean , au si ei dreptate , pt ca nu au primit salarile dar te pui stapin pe copii minori si transferi de la fc farul la academie este strigator la cer pt asta nu avem fotbal la constanta ,noada afara jigodie ai ros atit de la fc farul tin minte din 1989 esti prin curte , ai distrus copii familile lor cite 10 ani de fotbal si tu unfli bani copiilor care nu tai o chitanta pe iei . rusine pt farul bravo lui hagi in citi ani a facut echipa ce juniori are la lotul national de juniori cu contracte nu cum sint cei de la farul merge cu mila la cei de la gepeto eurovial etc nu se poate sa treci prin fotbal asa . succes farul ct seniori dar este greu .