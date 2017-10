Fotbal / FC Farul şi-a reluat antrenamentele. Vezi cine s-a prezentat la reunire. Galerie Foto

Fotbal / FC Farul și-a reluat antrenamentele. Vezi cine s-a prezentat la reunire. Galerie Foto

Lotul FC Farul s-a reunit, astăzi, pe terenul secund de la baza sportivă Farul, sub îndrumarea antrenorului Ion Răuță. La pregătire s-au prezentat 17 jucători: G. Curcă, Vl. Neagu, R. Dragnea - portari; R. Băjan, C. Nițescu, N. Buzea, C. Bumbac, I. Țabără, B. Nicola, C. Coteanu, F. Ghenciu, M. Fuchs, R. Pâslaru, Tudor, I. Alexandru, P. Ivanovici, S. Igiroșanu - jucători de câmp.