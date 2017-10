Fotbal / FC Farul şi-a propus să se reorganizeze

2

Organizare

De 3 ani ne reorganizam, dar ca acum nu am fost niciodata, rusine pt. tot ce se intampla la Farul. am 28 de ani si tin de la 12 ani, m-am bucurat la fiecare victorie, am fost suparat dupa fiecare infrangere dar am fost alaturi de echipa si la bine si la greu, noi suporterii trebuie sa facem ceva. dupa cum se vede nimeni nu mai ne baga in seama. Veniti cu toii la stadion, incurajati echipa si cereti reorganizarea conducerii si demisia antrenorului, in afara de Lica toti trebuie sa plece. CU FARUL PANA LA MOARTE