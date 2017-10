Fotbal / FC Farul remizează în fața echipei Săgeata Năvodari. Scor final 1-1

2

Tanase e cel mai vinovat!

Tot repeta ca fiecare meci e o finala la promovare, iar in ultimele 2 meciuri de acasa am luat un singur punct! In mod firesc ar fi sa-si dea demisia, pentru caȘ 1) introduce jucatori f. slabi in teren, gen V. Badea, I. Pana, Al. Paraschiv, 18-arul 2) Husein desi are calitati fizice si tehnice, nu stie ce sa faca cu mingea, este neantrenat, adica nu a exersat la antrenamente nici pase, nici suturi la poarta, nici demarcari 3) sunt lasati in afara echipei jucatori buni si cu potential, gen Buzea, A. Neagoe, precum si celalat fundas inalt central de pana astazi 4) unii jucatori sunt slab pregatiti fizic si au si probleme psihice, certandu-se intre ei 5) echipa nu prea joaca mai nimic, toti stiu doar sa arunce mingi in fata, pentru un Patulea si V. Badea ca si inexistenti astazi Este adevarat ca si I. Barbu are partea lui de vina si nu isi aduce nici el suficient aportul la cresterea calitatii jocului Farului. Ne-am saturat sa mai fim si furati de arbitri! Meci de meci suntem dezavantajati. La meciul cu viitura, nu au eliminat fundasul ce a faultat ca ultim aparator, acum ni-l elimina pe unul din cei mai buni fotbalisti: Nitescu, pentru o faza aproape identica. Ni se anuleaza goluri. adversarii ne faulteaza, uneori brutal si nici un cartonas nu se arata. Unde mai punem ca sunt faulturi clare in careu si nu primim penalty-ul cuvenit! Ne-am cam saturat sa fim ciuca batailor! Ceva trebuie sa se intample ca sa avem si noi o sansa la promovare! Ori este adus un antrenor f. bun la echipa, care sa dea militaria jos din pod, ori pleaca Nedelcu cu tot staful lui de neputinciosi! Hai Farul Constanta! Moe perversilor de machidoni!