Fotbal, FC Farul / Petre Ivanovici: „Sper să terminăm în primele 3!”

Mijlocașul Farului, Petre Ivanovici, a declarat, astăzi, pentru „Cuget Liber”, că jocul alb-albaștrilor a crescut în ultima perioadă și că echipa poate termina sezonul 2001-2012 al Ligii 2 în primele 3: „Personal, am resimțit oboseala în ultimele minute ale partidei cu Victoria Brănești, însă este bine că, până la urmă, am câștigat. Am pierdut doar un meci până acum. Sper să o ținem tot așa. După părerea mea, sunt anumite lucruri de îmbunătățit și în apărare, și în atac. Vreau să-mi ajut colegii să obținem cât mai multe victorii. Ar fi foarte important să nu pierdem la Năvodari. Sper să terminăm în primele 3!”.