Fotbal, FC Farul / Pătulea a marcat, Tănase - mulţumit

Fotbal, FC Farul / Pătulea a marcat, Tănase - mulțumit

Ştire online publicată Joi, 16 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul FC Farul, Viorel Tănase, a declarat, astăzi, după victoria „marinarilor” din amicalul cu FC Tiraspol, scor 1-0, că este mulțumit de evoluția echipei sale.„A fost un joc bun din partea noastră, am avut multe situații de gol, chiar și pe acest fond de oboseală excesivă. Am dominat jocul și am avut trei ocazii mari doar cu portarul. Jocul este în creștere, dar mai avem de lucru până să fiu mulțumit 100%. Am lucrat mult la omogenitate și automatisme de joc”, a declarat Tănase, pentru fcfarul.ro.Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Pătulea, în min. 14.