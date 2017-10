Fotbal, FC Farul / De ce s-a pierdut interesul pentru fotbal, la Constanţa?

1

nu s-a pierdut nici un interes

nu s-a pierdut nici un interes pentru echipa fanion a orasului, FARUL CONSTANTA, am 40 ani pana acum un an veneam in la fiecare meci acasa si unde puteam in deplasari. Dar m-am saturat sa rada toti localnicii de pe la tara cand vreo echipa de tarani ne bateau, m-am saturat sa vad un presedinte de club care nu e in stare sa plateasca niste salarii foarte mici la jucatori, m-am saturat sa vad abuzuri facut de catre jandarmi la unele meciuri impotriva baietilor din galerie iar clubul sa nu ia nici o pozitie( CUM A FOST SI LA BAIA ) m-am saturat sa vad cum schiopu a fost indepartat de la echipa, singurul care a incercat sa faca ceva pe buna drepptate la grupele de juniori si m-am saturat de multe multe multe alte lucruri. DAR DE FARUL NU O SA MA SATUR NICIODATA! ION BARBU TREBUIE SA RAMANA IN CADRUL LOTULUI SAU AL CLUBULUI , este singura persoana care mai este farist 100% !!!