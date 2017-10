Fotbal, FC Farul / Ce a spus Ion Barbu după meciul de la Botoşani

Fotbal, FC Farul / Ce a spus Ion Barbu după meciul de la Botoșani

Antrenorul secund al echipei FC Farul Constanța, Ion Barbu, a declarat, în urmă cu puțin timp, pentru „Cuget Liber”, că alb-albaștrii puteau obține mai mult în partida cu FC Botoșani, scor 4-4, dar la fel ar fi putut să și piardă acest meci.„Am primit patru goluri și am avut puterea de a reveni de fiecare dată când am fost conduși. Consider că puteam obține cele trei puncte, dacă eram mai atenți, plus că și arbitrajul ne-a dezavantajat la golurile unu și patru ale gazdelor. Dar, să nu mâniem pe Dumnezeu… Așa cum puteam câștiga, la fel de bine puteam să și pierdem”, a spus Barbu.