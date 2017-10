Fotbal / FC Farul a făcut fotografia oficială pentru retur

5

"Marinarii"

Ale ale ale aleee imi esti in suflet Farule Ale ale ale aleee imi esti in suflet Farule Giani implicate total la echipa aceasta iubita ; ai promis ceva cand ai luat acest club. Vrem implicare totala nu vb; vrem sa fim acolo unde ne este locul in Liga 1. Vrem pormovarea vrem stadionul plin. Fortza Frul Fortza Farul ... Alb Albastri ole ole ole ole