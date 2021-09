Fotbal / Farul s-a alăturat acțiunii Fundației Renașterea în proiectul prin care luptă împotriva cancerului la sân

Farul Constanța își dorește să fie mult mai mult decât o echipă de fotbal, astfel că sprijină și se implică în diverse activități extrafotbalistice.„Marinarii” s-au alăturat acțiunii Fundației Renașterea în proiectul prin care luptă împotriva cancerului la sân și înaintea meciului cu CS Mioveni, din etapa a 10-a, componenții echipei constănţene au ieșit pe teren îmbrăcați în tricouri roz - culoarea luptei împotriva cancerului la sân.„Vino și tu la Race for the Cure România să arătăm tuturor că ne pasă de sănătatea femeilor de lângă noi. Prietena ta, mama ta, bunica ta trebuie să afle că prevenția este esențială pentru sănătate. Orice bărbat are în viața lui măcar o femeie pe care trebuie să o protejeze.Ne dorim ca toate femeile să își păstreze sănătatea, iar înscrierea ta la Race for the Cure Romania, în perioada 26 septembrie - 10 octombrie, poate oferi analize medicale femeilor defavorizate!Ne înscriem, alergăm, ne plimbăm și apoi postăm poze și video-uri în social media cu #RFTC2021, #Renasterea2021 și arătăm că ne pasă de sănătatea Femeilor din România!”, au transmis reprezentanţii FCV Farul.Înscrierile se pot face la www.raceforthecare.eu/ro.Foto: farulconstanta.com