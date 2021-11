Fotbal / Farul, deplasare la Mediaş. Hagi: „A început returul, important este să strângem puncte”

În etapa a 17-a a Ligii I la fotbal, FCV Farul Constanţa (locul 7, 25 p) întâlneşte, în deplasare, pe Gaz Metan Mediaș (locul 13, 15 p), partida fiind programată luni, 29 noiembrie, de la ora 17.30.„O deplasare lungă şi grea, totdeauna am avut meciuri dificile acolo. Mediaşul are un sistem defensiv bine organizat, greu de desfăcut, alcătuiesc o echipă periculoasă, în special la faze fixe.Mediaşul are mijlocaşi talentaţi, jucători cu calităţi individuale.Noi trebuie să jucîm bine ofensiv şi să încercăm să marcăm la faze fixe, să venim acasă cu un rezultat pozitiv. A început returul, este important să strângem puncte”, a declarat, vineri, 26 noiembrie, într-o conferinţă de presă, managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi.În partida de la Mediaş, Hagi se va putea baza pe Mladen şi Romario Pires, reveniţi după accidentări mai vechi. În schimb, va lipsi Ganea, aflat în continuare în recuperare.Foto: farulconstanta.com