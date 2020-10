Fotbal, Europa League / ŢSKA Sofia - CFR Cluj, deseară, pe „Vasil Levski”

CFR Cluj înfruntă, deseară, de la ora 19.55 (în direct la Digi Sport 1), în deplasare, pe ŢSKA Sofia, într-un meci contând pentru Grupa A a Europa League la fotbal.







În conferinţa de presă premergătoare partidei, antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a declarat că, după o campanie de transferuri foarte bună, echipa bulgară poate emite pretenţii, în timp ce gruparea sa a adus jucători mai slab cotaţi.







„Noi am pierdut jucători importanţi, acesta este marele minus al CFR-ului în momentul de faţă. Din păcate, campania noastră de achiziţii nu a fost la fel ca aceea a lui ŢSKA Sofia, care a luat nouă jucători foarte buni, de la Watford, de la Lens, de la Bordeaux, de la Lille. Noi am luat de... nici nu mai are rost să spunem de unde. E clar, dacă iei jucători buni, ai pretenţii şi eu sunt convins că cei de aici au pretenţii”, a declarat Dan Petrescu.







Partida de pe stadionul „Vasil Levski” din capitala Bulgariei va fi condusă la centru de un arbitru din Turcia, Halil Umut Meler. Arbitri asistenţi - Mustafa Eyisoy şi Cevdet Komurcuoglu; al patrulea oficial - Koray Gencerler.