Fotbal, EURO 2020 / Danemarca şi Austria, calificate pe ultimii metri în optimi

Naţionala Austriei s-a calificat în optimile de finală ale EURO 2020 după ce a trecut la limită, scor 1-0 (1-0), de reprezentativa Ucrainei, în ultimul său meci din Grupa C, disputat pe Arena Naţională din Bucureşti.Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Christoph Baumgartner, în minutul 21.Tot în Grupa C, selecţionata Ţărilor de Jos a învins naţionala Macedoniei de Nord, scor 3-0 (1-0), pe „Johan Cruijff ArenA” din Amsterdam.„Portocala mecanică” s-a impus prin golurile marcate de Memphis Depay (min. 24) şi Georginio Wijnaldum (min. 51, 58).Meciul a fost arbitrat de o brigadă din România, cu Istvan Kovacs la centru, iar Vasile Florin Marinescu şi Ovidiu Artene, arbitri asistenţi. Pentru Kovacs a fost primul meci pe care l-a condus la EURO.În clasamentul final al grupei, naţionala Ţărilor de Jos a ocupat primul loc, cu 9 puncte, urmată de Austria (6 puncte), Ucraina (3 puncte) şi Macedonia de Nord (0 puncte).În optimi, naţionala Ţărilor de Jos va întâlni o echipă clasată pe locul al treilea într-un din Grupele D, E sau F, iar Austria va înfrunta câştigătoarea Grupei A, Italia, pe 26 iunie, la Londra.XXXÎn Grupa B, Belgia s-a calificat în optimi după ce a învins Finlanda cu scorul de 2-0 (0-0), la Sankt Petersburg, golurile fiind înscrise de Lukas Hradecky (min. 74 - autogol) şi Romelu Lukaku (min. 81).Şi Danemarca a prins in extremis optimile de finală, după ce a învins clar echipa Rusiei, cu scorul de 4-1 (1-0), pe stadionul „Parken” din Copenhaga.Danezii au obţinut calificarea fiind ajutaţi şi de Belgia, care a învins Finlanda.Danemarca a câştigat în faţa Rusiei prin golurile înscrise de Mikkel Damsgaard (min. 38), Yussuf Poulsen (min. 59), Andreas Christensen (min. 79), Joakim Maehle (min. 82), respectiv Artem Dziuba (min. 70 - penalty).Belgia a câştigat grupa, cu 9 puncte după trei victorii în tot atâtea meciuri. Finlanda a încheiat pe locul 3, cu 3 puncte, şi păstrează şanse de calificare în optimi de finală.Belgia va juca în optimi de finală la Sevilla, pe 27 iunie, contra unei echipe care a încheiat grupa sa pe locul trei.XXXMarţi, 22 iunie, la EURO 2020 sunt programate două partide:Croaţia - Scoţia (ora 22.00);Cehia - Anglia (ora 22.00).Foto: uefa.com / POOL AFP via Getty Images