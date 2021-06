Fotbal / Echipele U19 și U17 ale FC Viitorul, pregătite de finalele Ligii Elitelor

Duminică, 13 iunie, și luni, 14 iunie, sunt programate finalele Ligii Elitelor U19 și U17, în ambele meciuri de gală fiind implicate şi echipele centrului de copii și juniori al Academiei Hagi.Miza este uriașă în Liga Elitelor U19, deoarece campioana va reprezenta România în ediția 2021/2022 a Youth League.FC Viitorul U19, echipă pregătită de Nicolae Roșca, a dominat categoric Seria Est a Ligii Elitelor (21 de victorii în 22 de partide) și în semifinale a dispus în dublă manșă de Gaz Metan Mediaș (2-1 și 7-0).Adversara constănțenilor din ultimul act va fi AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, echipă care a câștigat Seria Vest a Ligii Elitelor și, mai apoi, a trecut în semifinale de FCSB (3-1 și 3-2).„Cea mai importantă dispută din acest sezon competițional al juniorilor este finala de duminică, un meci care înseamnă foarte mult pentru noi. Avem în componență mulți jucători care au jucat în Liga 1 și cred că dacă o să practicăm jocul bun pe care l-am arătat și in semifinală, vom fi din nou campioni naționali!”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului constănţean, căpitanul echipei, Alexi Pitu.Partida FC Viitorul U19 - AFK Csikszereda U19 este programată duminică, 13 iunie, de la ora 14.00, la Mogoșoaia. Confruntarea va fi transmisă în direct de Digi Sport, însă va putea fi urmărită și pe canalele oficiale de Facebook și Youtube ale FC Viitorul.FC Viitorul U17, formație antrenată de Ionuț Mihu, a obținut dreptul să joace cu trofeul pe masă după ce s-a clasat pe locul secund și Seria Est a Ligii Elitelor și după ce a depășit în semifinale pe Universitatea Craiova (2-1 și 3-0).În finală, constănțenii vor întâlni pe UTA Arad, formație ce s-a clasat a doua în Seria Vest și care a întrecut în semifinale pe FCSB (4-1 și 1-1).„Este un meci foarte important, deoarece este o finală și ne-am pregătit tot anul pentru acest meci. Este o presiune suplimentară, pentru că este un meci cu titlul pe masă, dar suntem obișnuiți cu astfel de partide pentru că an de an jucăm finale. UTA este o echipă bună, agresivă și nu întâmplător a făcut meciuri foarte bune în acest sezon”, a declarat căpitanul Eduard Radaslavescu.Întâlnirea FC Viitorul U17 - UTA Arad U17 se va disputa luni, 14 iunie, de la ora 14.00, la Mogoșoaia. Partida va fi transmisă în direct de Digi Sport, însă va putea fi urmărită și pe canalele oficiale de Facebook și Youtube ale FC Viitorul.Foto: academiahagi.ro