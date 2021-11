Fotbal, echipa naţională / Rădoi: „Islanda poate fi o echipă periculoasă, presiunea este pe noi”

Naţionala de fotbal a României va disputa, pe 11 noiembrie, cu Islanda (Stadionul Steaua - Bucureşti, ora 21.45), şi pe 14 noiembrie, cu Liechtenstein (Stadion Rheinpark - Vaduz, ora 19.00), ultimele sale meciuri din Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022. Tricolorii au nevoie de două victorii pentru a fi siguri de ocuparea locului doi şi calificarea la barajul pentru turneul final din Qatar.„Cred că, în momentul de faţă, noi am avea mult mai multe lucruri de pierdut decât Islanda. Chiar dacă, teoretic, ar mai avea şanse pentru locul 2, Islanda în momentul de faţă poate fi o echipă periculoasă, pentru că nu mai are nimic de pierdut, încearcă integrarea unor jucători de la Under-21.Dar asta nu înseamnă că nu suntem pregătiţi pentru partida de mâine seară. În momentul de faţă, echipa arată mult mai bine, am câştigat lucruri ca spirit de echipă, de sacrificiu.Acest joc poate fi ca un meci de box. Să sperăm că nu vom fi cei care vom cădea primii şi vom rămâne în picioare până la sfârşit. Este posibil ca jucătorii să aibă acest gând, să fie relaxaţi, dar ei trebuie să îşi dea seama că indiferent de ceea ce s-a întâmplat în tur, este o cu totul altă partidă, este o presiune mare pe noi. Aş vrea ca în primele 10 minute să începem mult mai bine decât am făcut-o în Islanda”, a declarat, miercuri, 10 noiembrie, într-o conferinţă de presă, selecţionerul Mirel Rădoi.Selecţionerul a comentat şi convocarea lui Enes Sali (15 ani), de la FCV Farul Constanţa.„Sali este un jucător pe care în momentul de faţă România nu îşi permite să îl piardă. Am discutat cu Hagi şi staff-ul de la Farul în privinţa lui şi vom vedea dacă va fi oportun ca el să fie folosit în aceste două jocuri”, a exlicat Mirel Rădoi.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro