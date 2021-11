Fotbal, echipa naţională / Mirel Rădoi nu va mai fi selecţioner. „Această campanie este un eşec!”

Selecţionerul naţionalei de fotbal a României, Mirel Rădoi, a anunţat, în conferinţa de presă organizată la finalul meciului de la Vaduz, că nu va mai continua la conducerea primei reprezentative după ratarea calificării la barajul pentru Campionatul Mondial din 2022.„Din punctul meu de vedere, această campanie este un eşec, pentru că nu am reuşit să terminăm pe unul din primele două locuri. Este ultima mea conferinţă de presă ca selecţioner. Am luat o decizie normală dacă nu am reuşit să mă clasez pe primele două locuri, aşa cum îşi asumă un selecţioner. Ăsta este cel mai bun lucru pe care îl pot face în acest moment, de a nu mai continua cu un nou contract cu FRF.Deci nu există o demisie, contractul meu se încheie la sfârşitul acestei luni, dar, din punctul meu de vedere am luat decizia finală de a nu mai continua”, a declarat Mirel Rădoi.România a ratat calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din Qatar, după ce a terminat pe locul trei în clasamentul Grupei J preliminare.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro