Fotbal, echipa naţională / Burcă: „Trebuie să fim realişti, Germania este o forţă în acest moment”

Naţionala de fotbal a României întâlneşte, vineri, de la ora 21.45, pe Volksparkstadion din Hamburg, reprezentativa Germaniei, într-o partidă contând pentru Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022.„Ne aşteaptă o partidă dificilă împotriva unei echipe de top a lumii. La fiecare turneu final, Germania pleacă printre favorite la câştigarea trofeului. Trebuie să mergem încrezători acolo şi să încercăm să obţinem ceva. Sper că suporterii să fie alături de noi şi să ne susţină, pentru că noi vom încerca să facem un meci mare. Ne vom dărui pentru a ieşi cu capul sus de pe teren.În acelaşi timp, trebuie să fim realişti, Germania este o forţă în acest moment.Noi trebuie să fim o echipă în adevăratul sens al cuvântului să formăm un grup unit, pentru că doar aşa putem nivela diferenţa de valoare”, a declarat fundaşul Andrei Burcă, într-un interviu acordat site-ului oficial al FRF.XXXMijlocaşul român Nicolae Stanciu, de la Slavia Praga, a declarat că şi-ar dori să ajungă să evolueze pentru o echipă de club din Germania şi consideră că are şanse să facă acest pas, pentru că fotbalul din Cehia este urmărit de conducătorii grupărilor din Bundesliga.„Nu am avut până acum ocazia, dar sper să ajung odată să evoluez în campionatul Germaniei, pentru că meciurile din Cehia sunt foarte urmărite de cei din Bundesliga. Mi-aş dori pe viitor să ajung acolo, dar până acum nu regret nicio decizie pe care am luat-o în cariera mea privind transferurile”, a declarat Stanciu.XXXDupă meciul cu Germania, pentru tricolori va urma meciul cu Armenia, programat în data de 11 octombrie, de la ora 21.45, pe stadionul „Steaua” din Bucureşti.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro