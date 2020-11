Fotbal, echipa naţională / Alibec: „Avem 100% şanse să mergem la Mondiale”

Fotbalistul constănţean Denis Alibec, component al echipei naţionale, a declarat, marţi, 10 noiembrie, într-o conferinţă de presă transmisă în direct de frf.ro, că îşi doreşte victorii şi să marcheze în ultimele trei partide ale României din acest an.







„Îmi doresc să câştigăm şi să marchez. Atitudinea mea e aceeaşi, dar meciurile sunt diferite, nu joci mereu cu acelaşi adversar. Unii te lasă să joci, alţii nu. În Austria, de exemplu, am marcat primii şi meciul a decurs altfel atunci. Cu Islanda m-am simţit puţin nefolositor, nu am reuşit să facem nimic în atac, cel puţin în prima repriză.







Eu spun că avem 100% şanse să mergem la Mondiale. Dacă noi nu avem încredere în noi, cine să aibă? Important e să aplicăm ce pregătim la antrenamente şi putem face o figură frumoasă. Am fost destul de supărat după ratarea calificării la EURO, încă mă mai gândesc la asta, dar o să vină preliminariile la CM şi sperăm că de data asta vom reuşi. Mă vă jucând la Mondiale, am 29 de ani şi cred că mai am multe de spus în fotbal”, a declarat Alibec.







XXX

Tricolorii vor disputa, luna aceasta, trei partide, după următorul program:







11 noiembrie, ora 19.00 (în direct la Pro X şi Radio România Actualităţi), stadion „Ilie Oană” din Ploiești: România - Belarus (meci amical);







15 noiembrie, ora 21.45 (în direct la Pro TV şi Radio România Actualităţi), Arena Națională din București: România - Norvegia (în Liga Națiunilor);







18 noiembrie, ora 21.45 (în direct la Pro TV şi Radio România Actualităţi), stadion „Windsor Park” din Belfast: Irlanda de Nord - România (în Liga Națiunilor).







Foto: frf.ro







Sorin MIHALACHE