Fotbal / Delta Tulcea a învins CS Afumaţi în Cupa României, 3-0

Fotbal / Delta Tulcea a învins CS Afumați în Cupa României, 3-0

Formația Delta Tulcea a învins, astăzi, CS Afumați, în deplasare, scor 3-0, în meciul contând pentru faza a V-a a Cupei României.Golurile au fost marcate de N. Crețu (min. 14), Emil Nanu (min. 58) și Pantelie (min. 83).FC Delta Tulcea: Stoicescu - V. Crețu, Marincău, Al. Iacob, Mitache, Câju, Coconașu, N. Crețu, Nanu, Postelnicu, Pantelie. Antrenor: Constantin Gache. Rezerve: Olteanu - D. Florea, Sin, C. Neagu, Grigorov, C. Ursu, MansurCS Afumati: Craiu - Vincene, Mogos, Robicek, Lădaru, Gabor, C: Mihai, Vrabie, Șt. Alexandru, Dumitrescu, C. Stanciu. Antrenor Vasile Neagu. Rezerve: Obretin - Bernard, D. Enache, Lupeș, Lică, Vlada, G. Ungureanu.