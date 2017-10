Fotbal / Daum: Anderlecht s-a comportat ca un club de amatori

Ştire online publicată Marţi, 30 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul echipei naționale a României, Christoph Daum, a declarat marți, într-o conferință de presă, că gruparea belgiană Anderlecht Bruxelles s-a comportat ca un 'club de amatori' în transferul jucătorului Nicolae Stanciu de la Steaua.Daum a explicat că a permis ca Stanciu să plece din cantonamentul echipei naționale și să meargă în Belgia pentru a semna contractul cu Anderlecht doar pentru a-l ajuta pe jucător.'Am făcut-o pentru Nicolae Stanciu, nu pentru Anderlecht sau oricine altcineva. Am avut o discuție mai lungă cu cei de la Anderlecht, sunt foarte supărat pe ei. Nu am o problemă cu Steaua sau cu Stanciu, am o problemă cu Anderlecht. Ei nu au făcut niciun pas și la finalul zilei nu voiam să intervin eu în acest transfer, pentru că mutarea asta este un pas important pentru jucător și chiar sunt bucuros pentru el. Stanciu este jucătorul meu în perioada asta și este responsabilitatea mea să îl ajut. Dar Anderlecht a avut o atitudine necorespunzătoare, a acționat ca un club de amatori. Iar Steaua nu putea face nimic, ci doar să ne ceară nouă ajutorul. Managementul Stelei a avut o atitudine corectă', a spus Daum.Fotbalistul Nicolae Stanciu a părăsit luni dimineață cantonamentul echipei naționale a României, cu permisiunea selecționerului Christoph Daum, și a plecat în Belgia pentru a efectua vizita medicală și a semna contractul cu gruparea Anderlecht Bruxelles. El s-a întors luni seara în cantonament, iar marți dimineață a fost prezent la antrenamentul echipei naționale.Echipa națională a României se pregătește la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia până vineri, iar sâmbătă dimineața va pleca spre Cluj-Napoca, acolo unde va efectua antrenamentul oficial începând cu ora 18,00.Prima reprezentativă a României întâlnește duminică, 4 septembrie, de la ora 21,45, pe Cluj Arena, selecționata Muntenegrului, în prima partidă a campaniei de calificare la CM 2018.