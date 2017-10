Fotbal / Dacian Varga a semnat pentru CS Universitatea Craiova

Ştire online publicată Miercuri, 18 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacian Varga a semnat astăzi pentru CS Universitatea Craiova, liderul Seriei a II-a a ligii secunde de fotbal, anunță site-ul oficial al grupării din Bănie, citat de Agerpres.ro.Varga (29 ani) se alătură astfel, din postura de jucător liber, foștilor săi coechipieri de la Sportul Studențesc, Viorel Ferfelea și Costin Curelea.''Voiam să joc, îmi era dor să joc. Aici mi s-a părut un proiect foarte interesant, unde se vrea performanță. La Craiova e nebunie, pentru că de multă vreme nu a mai fost fotbal în oraș, iar lumea vrea să vadă din nou o echipă puternică. Am venit să câștig trofee, nu să joc cu Craiova în Liga a 2-a. În primul rând, eu îmi doresc să ajungem în prima divizie, apoi să avem o echipă bună care să conteze în campionat, nu doar să fim acolo la număr. Bine, nici nu poți să spui că vrei titlul din primul an, pentru că e foarte greu, trebuie să fim realiști. Aș vrea ca fanii să vină la fiecare meci și să ne încurajeze. Noi vrem să le aducem bucurie în suflet și să câștigăm fiecare joc'', a declarat Varga.Dacian Varga, care are 4 selecții la echipa națională, și-a început cariera la Sportul Studențesc, dar a mai evoluat sub formă de împrumut la Unirea Urziceni (2009), Rapid (2010), Kuban Krasnodar (2011) și FC Vaslui (2012). Din cauza unui litigiu cu clubul Sportul, Varga nu a evoluat deloc în 2013.