Fotbal / CS Turnu Severin - FC Viitorul, scor 1-1 la pauză

1

BREAKING NEWS!!!

ATENTIE!!!!SE PREFIGUREAZA O NOUA SCHIMBARE IN CADRUL CLUBULUI F.C.FARUL CONSTANTA!!!SI NU ESTE CEA POLITICA ,ASA MULT MEDIATIZATA IN TRECUT,UN NOU INVESTITOR NEGOCIAZA PRELUAREA CLUBULUI DE FOTBAL!!!!!POT SA VA SPUN CA SUNT 2 I"NDIVIZI" CARORA LE PLACE FOTBALUL,DAR CARE V0R PRELUA FARUL DOAR IN ANUMITE CONDITII!!!UNUL DINTRE EI SE NUMESTE RAJI +ALIN..INFORMATII ULTERIOARE ......PE DATA DE 6 DECEMBRIE,DUPA TERMINAREA TURULUI.....FARUL NU MOARE!!!!