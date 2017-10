Fotbal / Cristi Munteanu: „Nu sunt vinovat! Este o nebunie ce mi se întâmplă!”

Contactat de „Cuget Liber”, vicepreședintele FC Farul, Cristi Munteanu, a declarat că este nevinovat și că nu înțelege logica sentinței dată de judecători în această dimineață.„Sincer îmi este foarte greu să comentez decizia luată azi de tribunal. Vă spun cu mâna pe inimă că singura mea vină este faptul că am vrut să-mi cumpăr o mașină. Pentru care am plătit o sumă importantă de bani: 32.000 Euro. Vă spun sincer nu sunt vinovat de nimic: nu am furat, nu am prejudiciat, nu am înșelat, nu am falsificat nimic. Am vrut să-mi cumpăr o mașină, atâta tot. Este o nebunie ceea ce mi se întâmplă”, a declarat Cristian Munteanu pentru „Cuget Liber”.Amintim că în urmă cu puțin timp, instanța de judecată l-a condamnat pe Cristi Munteanu la 5 ani de închisoare în dosarul mașinilor furate.Mai multe amănunte puteți găsi în ediția tipărită a ziarului de mâine.