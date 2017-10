Fotbal / Constantin Gache, mulţumit de jocul cu Chindia

Fotbal / Constantin Gache, mulțumit de jocul cu Chindia

Antrenorul Săgeata Năvodari, Constantin Gache a declarat că este mulțumit de jocul prestat de echipa sa în partida câștigată cu Chindia Târgoviște (4-1), din etapa a XVIII-a a Ligii a II-a și că următorul pas spre promovare va fi un succes în etapa următoare cu CSM Unirea Slobozia.„Mă așteptam să avem o partidă grea. Consider că în prima repriză Chindia a fost mai bună, însă nu au reușit să înscrie. Și noi am avut ocazii multe în prima repriză, dar am reușit să înscriem doar o singură dată. După pauză am arătat că suntem o echipă mai matură și am reușit să înscriem de trei ori. Ce ne-am propus ne-a ieșit, am luat cele trei puncte și cred că am demonstrat că avem o echipă mai bună. Urmează meciul cu Unirea Slobozia, echipă care dacă ne bate intră și ea în cursa pentru promovare. Mergem la Slobozia să câștigăm, iar, după părerea mea, dacă reușim să batem acolo cred că vom avea un cuvânt greu de spus în privința promovării”, a declarat Constantin Gache.