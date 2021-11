Fotbal, Conference League / CFR Cluj, o singură variantă în deplasarea cu Randers - victoria!

CFR Cluj întâlneşte, joi, 25 noiembrie, de la ora 22.00, în deplasare, pe Randers FC (Danemarca), într-o partidă contând pentru Grupa D a Europa Conference League la fotbal.CFR Cluj are o singură variantă - victoria, orice alt rezultat eliminând-o din competiţie. În plus, ardelenii sunt la mâna lui Alkmaar, care trebuie să învingă pe Jablonec.„Nu va fi uşor să câştigăm la Randers. În afară de Midtjylland, nu a făcut-o nimeni în ultimii ani. Randers este o echipă puternică, solidă, are jucători buni la fazele fixe, iar în atac are cel puţin şase jucători foarte rapizi. Marchează multe goluri, dar şi primesc.Noi suntem într-o perioadă mai bună decât eram înainte, cred că avem şansa noastră. Este un meci şi de a fi sau a nu fi pentru noi şi până la urmă chiar nu mai avem ce pierde. Dar ar fi important şi pentru bugetul clubului să câştigăm aceste ultime meciuri din Conference League”, a declarat, într-o conferinţă de presă, antrenorul CFR-ului Cluj, Dan Petrescu.Tehnicianul are probleme de lot, marele absent fiind Claudiu Petrila, autorul golului din tur, care nu a făcut deplasarea în Danemarca, din cauza unei accidentări.Foto: Facebook / Fotbal Club CFR 1907 Cluj Napoca