Fotbal / Ciprian Marica și-a reziliat contractul cu Konyaspor

Ştire online publicată Vineri, 16 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Atacantul român Ciprian Marica (30 ani) și-a reziliat, joi seara, contractul cu clubul turc de fotbal Konyaspor, după cum a anunțat chiar internaționalul pe pagina sa de Facebook.''Seara asta reprezintă un nou început pentru mine. Am reziliat contractul cu Konyaspor, sunt jucător liber. Am crezut în proiectul Konya, îmi pare rău că nu am putut să dau mai mult pentru acești suporteri extraordinari! Motivele au fost diverse, acum nu mai contează. Acum pornesc pe un drum nou, dar voi rămâne un suporter al lui Konyaspor, așa cum sunt suporter al tuturor echipelor la care am jucat! Go Eagles!'', a scris Marica în rețeaua de socializare.Marica a jucat un singur meci în acest sezon pentru Konyaspor, pe 16 august.În două stagiuni sub culorile ''vulturilor'', atacantul român a jucat doar opt partide, în principal din cauza accidentărilor, șapte jocuri în sezonul precedent (șase în campionat, una în Cupa Turciei, câte un gol marcat în fiecare competiție) și unul în acesta.Marica s-a operat pe 22 octombrie 2014 la meniscul piciorului drept și a încheiat recuperarea în luna ianuarie. Pe 20 aprilie, atacantul român a suferit luni o intervenție chirurgicală, tot la piciorul drept, operație care i-a încheiat sezonul, transmite Agerpres.ro.Produs al clubului Dinamo București, Marica s-a transferat la Șahtior Donețk în 2004, la doar 19 ani, din 2007 până în 2011 a jucat la VfB Stuttgart, apoi a plecat la Schalke 04, sezonul 2013-2014 l-a petrecut la Getafe, iar din vara trecută a jucat la Konyaspor.Ciprian Marica are 72 de selecții la naționala României, pentru care a marcat 25 de goluri.