Fotbal / Chile a câștigat în premieră Copa America

Ştire online publicată Duminică, 05 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Chile a câștigat în premieră Copa America la fotbal, sâmbătă seara, pe Estadio Nacional din Santiago de Chile, după ce a învins Argentina cu scorul de 4-1 la loviturile de departajare, scorul fiind egal, 0-0, la finalul celor 90 de minute regulamentare și al prelungirilor.La penalty-uri, toți chilienii care au executat au marcat, Matias Fernandez, Arturo Vidal, Charles Aranguiz și Alexis Sanchez, în timp ce Leo Messi a fost singurul care a transformat pentru selecționata ''Albiceleste'', iar Gonzalo Higuain și Ever Banega au ratat, potrivit Agerpres.ro.Înaintea acestei finale, Chile învinsese o singură dată Argentina în 38 de partide oficiale.Chile și-a adjudecat trofeul după ce a pierdut patru finale ale competiției înființate în 1916, în timp ce Argentina a ratat șansa de a-și trece în palmares al 15-lea trofeu și a egala recordul deținut de Uruguay, campioana de acum patru ani.Argentina pierde a doua finală consecutivă, după ce anul trecut a fost învinsă de Germania cu 1-0, după prelungiri, la Cupa Mondială din Brazilia.Ediția a 44-a a campionatului sud-american interțări la fotbal, Copa America 2015, a avut loc în Chile, în perioada 11 iunie — 4 iulie, cu participarea a 12 echipe, dintre care două invitate, Mexicul și Jamaica.Finala a fost una strânsă, tensionată, în care cele două echipe nu au reușit să-și impună jocul decât pentru scurte perioade de timp, iar ocaziile create au fost destul de puține.Evoluția oaspeților a fost influențată și de accidentarea lui Angel Di Maria, în minutul 29. Argentina a avut ocaziile mai clare, mai ales prin Aguero (19), a cărui lovitură de cap a fost respinsă de portarul Bravo, și prin Higuain (90+3), care a reluat în plasa laterală centrarea lui Lavezzi. Messi nu a putut să-și facă jocul său obișnuit, fiind marcat mai tot timpul de doi-trei jucători chilieni. Selecționerul echipei chiliene, argentinianul Jorge Sampaoli, a ales să alinieze o formulă cu cinci mijlocași, pentru a aglomera centrul terenului.De partea cealaltă, Vidal a semnat prima șansă a gazdelor (11), iar Alexis Sanchez a amenințat poarta lui Romero cu un șut care a trecut puțin pestte transversală (82). Tot Alexis a fost aproape de a fructifica o eroare a lui Mascherano (105), dar a fost din nou imprecis.Chile — Argentina 0-0, după prelungiri; 4-1 la loviturile de departajareAu executat în ordine loviturile de departajare: Matias Fernandez 1-0 (gol), Lionel Messi 1-1 (gol), Arturo Vidal 2-1 (gol), Gonzalo Higuain 2-1 (ratare — peste poartă), Charles Aranguiz 3-1 (gol), Ever Banega 3-1 (ratare — apără Claudio Bravo), Alexis Sanchez 4-1 (gol)Santiago de Chile, Estadio Nacional: 45.693 spectatoriCopa America 2015 — finalaAu evoluat echipele:Chile: Claudio Bravo — Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Silva, Jean Beausejour — Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Arturo Vidal — Jorge Valdivia (Matias Fernandez, 74), Eduardo Vargas (Angelo Henriquez, 94), Alexis Sánchez. Selecționer: Jorge Sampaoli.Argentina: Sergio Romero — Pablo Zabaleta, Nicolas Otamendi, Martín Demichelis, Marcos Rojo — Lucas Biglia, Javier Mascherano, Javier Pastore (Ever Banega, 80) — Lionel Messi, Sergio Aguero (Gonzalo Higuain, 73), Angel Di Maria (Ezequiel Lavezzi, 29). Selecționer: Gerardo Martino.Arbitru: Wilmar Roldan (Columbia).Cartonașe galbene: Francisco Silva (24), Gary Medel (34), Marcelo Diaz (44), Marcos Rojo (55), Javier Mascherano (55), Charles Aranguiz (86), Ever Banega (91).