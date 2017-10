FOTBAL / Chelsea, campioană a Angliei

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Chelsea a câștigat titlul de campioană a Angliei la fotbal, vineri seara, după ce a învins-o pe West Bromwich Albion cu scorul de 1-0, în deplasare, în etapa a 37-a, penultima din Premier League.Atacantul belgian Michy Batshuayi (82) a marcat singurul gol al meciului, în fața a 25.367 spectatori.Acesta este al doilea titlu în ultimii trei ani pentru ''Blues''.Chelsea are acum un avans de zece puncte față de următoarea clasată, Tottenham, care mai are trei jocuri de disputat, dar nu mai poate ajunge în clasament rivala londoneză.Chelsea are acum șase titluri de campioană în palmares, 1954-55, 2004-05, 2005-06, 2009-10, 2014-15, 2016-17.