Fotbal / CFR Cluj, al patrulea titlu consecutiv de campioană a României

Echipa CFR Cluj a câştigat al patrulea său titlu consecutiv de campioană a României, după ce a învins-o, scor 1-0 (0-0), în deplasare, pe FC Botoşani, într-o partidă contând pentru etapa a noua (penultima) a play-off-ului Ligii I la fotbal.

Unicul gol al întâlnirii a fost, de fapt, un… autogol, „reuşit” de Ţigănaşu (min. 53).







CFR şi-a trecut în palmares al şaptelea titlu de campioană, după cele din sezoanele 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.

De asemenea, este primul titlu de campion din cariera antrenorului Edward Iordănescu.







Înaintea ultimei etape, CFR are şase puncte în plus faţă de principala urmăritoare, FCSB, care mai are două partide de disputat. În cazul în care FCSB le-ar câştiga pe amândouă şi ar egala formaţia clujeană la puncte, CFR are avantaj, având în vedere că bucureştenii au beneficiat de rotunjirea punctajului la intrarea în play-off.