Fotbal / Ce obiective are Mircea Rednic la FC Viitorul

Instalat, săptămâna aceasta, pe banca tehnică a Viitorului, antrenorul Mircea Rednic a vizitat, miercuri, baza sportivă a Academiei Hagi de la Ovidiu, iar joi, 3 decembrie, va conduce prima ședință de pregătire.







„Sunt bucuros că am semnat cu Viitorul. Discuțiile au durat foarte puțin. Când m-a sunat Gică, am spus imediat «da», ținând cont și de condițiile foarte bune de pregătire de aici, de lot, pentru că Viitorul are jucători de calitate, cu cel puțin un an în Liga 1, de ambițiile care sunt aici. Un alt motiv a fost și stabilitatea financiară”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului constănţean, Mircea Rednic.







Noul antrenor al Viitorului a prezentat şi obiectivele din acest sezon.







„Timpul este foarte scurt și cel mai mult mă preocupă să îi cunosc cât mai repede pe jucători pentru a obține maximum de puncte în aceste patru etape care au mai rămas din acest an.

Obiectivul cel mai important este calificarea în play-off, pentru că Viitorul nu a reușit acest lucru sezonul trecut, deși era o formație care merita acest lucru. Mă voi reîntâlni aici și cu Matei și Dussaut, pe care i-am pregătit la Dinamo, respectiv cu Luckassen, pe care l-am avut la Iaşi. Sunt exigent și se pot exprima mult mai bine decât au făcut-o în acest început de campionat”, a spus Rednic.