Fotbal / Ce job şi-a tras, mai nou, Gică Hagi

Respect Gica.Hagi

Mult respect pentru cel care m-a facut sa fiu mandru ca sunt roman atunci cand juca fotbal!Hagi,ramai in sufletul meu ,respect pentru ceea ce ai facut pana acum pentru tara care a uitat de tine,de faptul ca ne-ai scos in strada! Sa fii sanatos,sa iti cresti baiatelul in acelasi mod in care ai fost si tu crescut si educat,nu lasa nonvalorile sa te supere! Cu seriozitatea dumneavoastra o sa aveti multe reusite in noua activitate la FIFA. Sunteti ministrul nostru de externe , al oamenilor simpli, ambasadorul romanilor. Mult noroc si reusite in noua dumneavoastra cariera. Va respectam si va iubim